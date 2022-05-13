Yaşam

Diyarbakır Surları 500 metrelik gelinlikle süslendi

Diyarbakırlı gelinlik tasarımcısı Mehmet Kaymak, 1500 metre tül kullanarak 500 metre uzunluğunda gelin duvağı tasarlayıp, Sur’daki tarihi On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu'nda sergiledi.
author_image Mahir Yüksel
kurdistan24.net
kürdistan Diyarbakır Sur On Gözlü Köprü Keçi Burcu Gelinlik

DİYARBAKIR (K24)

Tasarımcı Mehmet Kaymak, Diyarbakır’ın tarihi mekanlarının tanıtımı için ilginç bir çalışmaya imza attı.

Kaymak, 1500 metre tül kullanarak 500 metre uzunluğunda gelin duvağı tasarlayıp, Sur’daki tarihi On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu'nda sergiledi.

K24’e konuşan Kaymak, “Amacım kendi şehrimi tanıtmaktı. Sur’un görüntülerini fotoğrafladık ve 500 metre kumaş kullandık. Bir hafta içerisinde çalışmayı tamamladık. Gelinliğin uzunluğu da 500 metre” dedi.

Model Selen Sena Bener ise bu deneyimin farklı ve zor olduğunu belirtti.

K24’e konuşan Bener, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında bunu yapmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Bu tasarımın en iyi yanlarından biri insanlara bunu tanıtıyor olmam ve bunun insanların ilgisini çekmesidir. İşin zor yanı ise pahalı bir ürün olmasıdır. Memleketimde böyle bir tanıtım yaptığım için mutlu ve gururluyum.”

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