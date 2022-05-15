NATO Genel Sekreteri: Ukrayna bu savaşı kazanabilir

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyelik sürecine dair değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Moskova'nın planlandığı gibi gitmediğini belirten Jens Stoltenberg, Rus güçlerinin Kharkiv'den çekilmekte olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, bu ülkeye askeri desteğin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO BAŞVURUSU

Stoltenberg , Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaya karar vermelerinin tarihi bir an olacağını söyledi.

Stoltenberg ayrıca, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile anlaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Moskova'ya karşı Soğuk Savaş'tan bu yana tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya ve İsveç, NATO'nun kapısında. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası NATO üyeliğine başvuracakları mesajını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ortak açıklamasında, "Helsinki gecikmeden başvuru yapmalı" ifadesi kullanıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise ülkesinin NATO'ya olası üyeliğinin Avrupa'da çatışmayı önleyebileceğini ifade etti.