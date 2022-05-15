Politika

Peşmerge ve Irak ordusundan DAİŞ’e operasyon

Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunun Qereçox Dağı’nın kuzeyinde düzenlediği ortak operasyonda 2 DAİŞ’linin öldürüldüğü bildirildi.
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kürdistan Peşmerge Güçleri Irak ordusu DAİŞ operayon Qereçox Dağı

ERBİL (K24)

Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunun terör örgütü DAİş’e yönelik ortak bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonun güvenlik boşluğunun yaşandığı Qereçox Dağı’nın kuzeyinde gerçekleştiğini belirten Sirwan Barzani, örgütün sığınak olarak kullandığı mağara ve tünellere yakın bölgede çatışma yaşandığını dile getirdi.

Çatışmada 1 Peşmerge’nin hafif şekilde yaralandığını ifade eden Sirwan Barzani, 2 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı  ayrıca DAİŞ’e ait bir mühimmata el konduğunu kaydetti.

 

 

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