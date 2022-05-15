Peşmerge ve Irak ordusundan DAİŞ’e operasyon

ERBİL (K24)

Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunun terör örgütü DAİş’e yönelik ortak bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonun güvenlik boşluğunun yaşandığı Qereçox Dağı’nın kuzeyinde gerçekleştiğini belirten Sirwan Barzani, örgütün sığınak olarak kullandığı mağara ve tünellere yakın bölgede çatışma yaşandığını dile getirdi.

Çatışmada 1 Peşmerge’nin hafif şekilde yaralandığını ifade eden Sirwan Barzani, 2 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı ayrıca DAİŞ’e ait bir mühimmata el konduğunu kaydetti.