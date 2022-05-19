Silahlı gruplar Afrin’de 5 kişiyi kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, “Askeri Polis” adlı silahlı grubun 2 gün önce Afrin’e bağlı Kurzele köyünde 3 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Kaçırılan kişilerin adlarının Hüseyin Ebud Qice, Reşid Muhammed Ebdo ve Mehmet Salij Remo olduğu öğrenildi.

Silahlı grubun Raco’ya bağlı Sewiya köyünde Arif Ali Eşerf adlı kişiyi kaçırdığını açıklayan Afrin İnsan Hakları Örgütü, “Sivil Polis” adı verilen grubun da 2 gün önce Mabeta ilçesine bağlı Gemruk köyünde Ferid Arif Kosa adlı kişiyi kaçırdığını aktardı.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.