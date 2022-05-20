Barzani Yardım Vakfı: Mültecilere yönelik uluslararası yardımlar azaldı

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacı ve mültecilerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nde bir milyon sığınmacı ve mülteci olduğunu belirten Musa Ahmed, sığınmacı ve mültecilere yönelik uluslararası yardımlar azaldığını vurguladı.

Ahmed, yönelik uluslararası yardımların azalmasının nedeniyle ilgili olarak “Kuşkusuz Ukrayna savaşı ve Afganistan sorunu bu yardımların azalmasında etkili oldu. Kürdistan Bölgesi’nde uluslararası yardım kuruluşlarının sayısı da Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kuruluşların yardımları da azaldı” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacı ve mültecilerin çoğunun kampların dışında yaşadığına dikkat çeken Ahmed, “Rojavalı 218 bin Kürt’ün 80 bini kamplarda yaşıyor, diğerleri kampların dışında. Uzun süredir kampların dışında yaşayanlara yemek ve diğer yardımlarda bulunulmuyor” bilgilerini paylaştı.

BCF Başkanı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin mültecilere yardımlarının devam ettiğini ifade ederek, Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin bu konudaki hassasiyetine dikkat çekti.

Bağdat hükümetinin en yetkili kurumunun bile Rojavalı mültecilere herhangi bir yardımda bulunmadığını söyleyen BCF Başkanı, Rojava yetkililerinin bu konuda birçok sorun çıkardığını sözlerine ekledi.