Politika

Başbakan: Siyasi ve ekonomik tecrübeleri paylaşmak üzere Davos’tayım

Başbakan Mesrur Barzani, “Siyaset ve iş dünyasındaki tecrübeleri paylaşmak üzere Davos’tayım” mesajını paylaştı.
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dünya Mesrur Barzani Davos Zirvesi Davos

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’ye gitti.

Başbakan, Davos Zirvesi kapsamında “Ortadoğu’da Yeni Bir Güvenlik Bileşeni” başlıklı panele katılacak.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan; yeni ticaret kanalları, enerji ile gıda güvenliği ve siyasi değişim gibi konuları görüşmek; siyaset ve iş dünyasındaki tecrübeleri paylaşmak üzere Davos’ta bulunduğunu vurguladı.

22-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan zirvede Başbakan Mesrur Barzani’nin bölge ve dünya ülkelerinin üst düzey yetkili ve ekonomistleriyle görüşmeleri olacak.

Başbakan’ın katılacağı toplantılarda Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ekonomi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Kürdistan tarım ürünleri için yeni pazar arayışı ile ticaret ve yatırımın geliştirilmesi konularının da değerlendirilmesi bekleniyor.

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