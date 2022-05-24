Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin tarihi belli oldu

Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak için Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yapılan 18. Astana görüşmeleri 14-16 Haziran'da Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılacak.