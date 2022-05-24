Politika

Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin tarihi belli oldu

Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak için Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yapılan 18. Astana görüşmeleri 14-16 Haziran'da Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye astana görüşmeleri Suriye Türkiye Rusya Kazakistan

HABER MERKEZİ

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin gelecek ay Kazakistan’da yapılacağını açıkladı.

Smadiyarov, 14-16 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan görüşmelerin başkent Nur Sultan’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Astana görüşmelerinin garantörleri ile gözlemci statüsündeki ülkelerin katılımlarını onaylamak için süreci başlattı.

En son 21-22 Aralık 2021’de gerçekleştirilen Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinde, Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv