Spor

Noussair Mazraoui resmen Bayern Münih’te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Ajax’tan Noussair Mazraoui’yi transfer ettiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Bayern Münih Noussair Mazraoui transfer

HABER MERKEZİ

Bayern Münih tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki sağ bek Noussair Mazraoui, 2026’ya kadar sürecek sözleşmeyi imzaladı.

Faslı futbolcu için transfer ücreti ödemeyen Bayern Münih’in Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn yeni sezon için yeniden büyük hedefler koyduklarını belirterek "Noussair Mazraoui takımızı güçlendirmek için bir diğer yapı taşıdır" ifadesini kullandı.

Mazraoui de Avrupa’nın en büyük takımlarından birine transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Büyük şampiyonlukları kazanabileceğim için bu kulübü seçtim" değerlendirmesinde bulundu.

Ajax’ta 137 kez forma giyen ve 10 gol atan Mazraoui, Fas Milli Takımı’nda da 12 kez oynadı ve 1 gol kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv