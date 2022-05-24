Politika

Texas’ta ilkokula saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
ABD Texas Saldırı İlkokul

HABER MERKEZİ

Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda en az 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, aralarında 45 yaşında bir yetişkinin de bulunduğu 13 kişinin de yaralı olarak Uvalde Memorial Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.

 

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