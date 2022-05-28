Putin, Macron ve Scholz ile Ukrayna’yı görüştü

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna’daki durum konuşuldu.

Putin detaylı bir şekilde özel operasyonla ilgili bilgi verdi, Rusya ordusunun uluslararası beşeri hukuka sıkı sıkıya uyduğunu ifade etti.

Rus lider Mariupol ve Donbass’ın kurtarılan diğer şehirlerinde barışçıl yaşamın tesisi için nasıl bir sistematik çalışmanı organize edildiğini anlattı.

Bununla birlikte görüşmede Kiev ile durma noktasında olan müzakere sürecinin gidişatına özel dikkat verildi. Rusya’nın diyaloğu yeniden başlatmaya açık olduğunu kaydeden Putin, Batı’nın Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarıının tehlikeli olduğuna dikkat çekti, ayrıca bunun durumu daha da tırmandırıp insani krizi artıracağı uyarısını yaptı.

Taraflar ayrıca gıda güvenliğinin sağlanması konusunu etraflıca ele aldı. Putin, gerekçelere ve somut verilere atıfta bulunarak gıda tedariğinde yaşanan sıkıntıların asıl nedenlerini açıkladı. Bu sıkıntıların Batı ülkelerinin hatalı ekonomik ve mali politikalarının ve Rusya’ya karşı yaptırımların bir sonucu olduğu kaydedildi.

Görüşmede Karadeniz’deki limanlar üzerinden Ukrayna’nın tahılının sevkiyatının yapılması da dahil olmak üzere, engelsiz tahıl ihracatı yolları bulmak için Rusya’nın katkıda bulunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Rusya’nın gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının artmasının küresel gıda piyasasındaki gerginliği azaltmaya yardımcı olacağı, bunun için bu alandaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiği belirtildi.

PUTİN’E ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebeshtreit gazetecilere verdiği demeçte görüşmenin 90 dakika sürdüğünü ve Ukrayna’daki durumu çözmeye yönelik çabalara odaklanıldığını kaydetti.

Hebeshtreit’e göre, Scholz ve Macron Ukrayna’da derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Rus lidere, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ciddi doğrudan müzakereler yapması ve krizin çözümü için diplomatik çözüm bulması çağrısında bulundu.