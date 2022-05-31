Politika

İran’da Sünni din adamına suikast

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Sünni din adamı Mevlana Muhammed Kerim Hamli, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran İran Sünni din adamı suikast

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, Serbaz kentine bağlı Gevazder köyündeki cami imamı ve geçici cuma imamlarından Mevlana Muhammed Kerim Hamli'nin dün silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Tahiri, Hamli'nin İranşehr yolunda aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürüldüğünü ve saldırıda ağır yaralandığını aktardı.

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Hamli'nin kan kaybından hayatını kaybettiğini belirten Tahiri, "Saldırının hemen ardından kaçan saldırganların tespit edilerek, yakalanması için özel bir ekip görevlendirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv