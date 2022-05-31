İran’da Sünni din adamına suikast

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İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, Serbaz kentine bağlı Gevazder köyündeki cami imamı ve geçici cuma imamlarından Mevlana Muhammed Kerim Hamli'nin dün silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Tahiri, Hamli'nin İranşehr yolunda aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürüldüğünü ve saldırıda ağır yaralandığını aktardı.

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Hamli'nin kan kaybından hayatını kaybettiğini belirten Tahiri, "Saldırının hemen ardından kaçan saldırganların tespit edilerek, yakalanması için özel bir ekip görevlendirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.