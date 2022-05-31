Politika

ABD üssüne yönelik roketli saldırıyı Şii grup üstlendi

Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırıyı “Uluslararası Direniş Örgütü” adlı Şii grup üstlendi.
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Irak Ayn el-Esed Hava Üssü roketli saldırı Şİİ grup Uluslararası Direniş Örgütü

ERBİL (K24)

 “Uluslararası Direniş Örgütü” adlı Şii grup tarafından yapılan açıklamada Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü’ne 6 roket fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırının amacına ulaştığı ileri sürüldü.

Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmadığı ve Iraklı yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Saldırının ardından bölgede arama faaliyeti başlatan güvenlik güçlerinin, kullanılan roket rampalarını Barvana bölgesinin güneyinde bulduğu belirtilmişti.

Irak’ın batısında bulunan Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’nde ABD’nin öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon askerleri bulunuyor.

İran’a yakın Iraklı milis gruplar tarafından daha önce de söz konusu üsse roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.

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