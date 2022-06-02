ABD istihbaratı: Putin ilerlemiş kanser tedavisi görüyor 

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Newsweek dergisine konuşan ABD'li yetkililer, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilerlemiş kanser için tedavi gördüğüne dair bir rapor hazırladığını öne sürdü.

ABD hükümeti tarafından mayıs ayında hazırlanan bir istihbarat raporunda, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nisan ayında ilerlemiş kanser için tedavi gördüğü iddia edildi.

Amerikan dergisi Newsweek’e konuşan üç yetkili, raporda ayrıca Putin'e mart ayında bir suikast girişiminde bulunulduğunu da söyledi.

Newsweek, yetkililerden birinin ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nde (DNI), diğerlerinin ise Hava Kuvvetleri'nde ve Savunma İstihbaratı Teşkilatı'nda çalıştığını belirtti.

'HERKES SONUN YAKIN OLDUĞUNU SEZİYOR'

Üç farklı ABD istihbarat kurumunu temsil eden yetkililer, Putin'in gücü elinde tutmak için gün geçtikçe paronayaklaştığını ve bu durumun Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri daha da dengesizleştirdiğini söyledi. Üç kaynak da Putin'in izole bir hayat sürdürmesi nedeniyle ABD hükümetinin Rus liderin psikolojik ve fiziksek sağlık durumunu artık eskisi kadar rahat değerlendiremediğini söyledi.

Kaynaklardan biri, “Putin'in gücü hâlâ fazla, fakat artık mutlak değil. Kremlin'de daha önce hiç olmadığı kadar birileri bir yerlere gelmeye çalışıyor; herkes sonun yakın olduğunu seziyor" diye konuştu.

DNI yetkilisi, “Bizim en iyi istihbarat kaynağımız olan üçüncü şahıslar ile olan kontağımız, Ukrayna savaşı nedeniyle bitti sayılır. Putin'in izolasyonu, spekülasyon seviyesini artırdı" dedi.

LAVROV İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Putin'in sağlığının kötüleştiğine yönelik iddiaları yalanlamış, Rus liderin her gün kamuoyu önüne çıktığını söylemişti.

Lavrov, Fransa'nın TF1 televizyonuna verdiği demeçte, “Putin'i TV ekranlarında görebilir, konuşmalarını okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. Aklı başında birinin onunla ilgili herhangi bir hastalık veya rahatsızlık belirtisinden şüpheleneceğini sanmıyorum" diye konuşmuştu.