Kültür-Sanat

Mardinli ressamdan ‘Park’ sergisi: Canlıların yaşam alanlarına dikkat çekiyor

Dünyanın pek çok yerinde kişisel sergiler açan Mardinli ressam Şerif Kino, “Park” adlı sergisiyle daralan yaşam alanlarının dramatik imgelerine dikkat çekiyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Resim Şerif Kino Mardin

MARDİN (K24)

Kızıltepeli ressam Şerif Kino, 1995'ten bu yana Mardin, Erzurum, İsveç’in başkenti Stockholm ve İstanbul’da çok sayıda kişisel ve karma sergi açtı.

Şerif Kino resimlerinin ilham kaynağı olarak Cervantes'in “Don Kişot” adlı eserini gösteriyor. 

Mardin’de “Park” isimli bir sergi açan Şerif Kino, kent merkezlerindeki yeşil alanların park olarak kullanılmasına eleştirel bir perspektifle yaklaşmak istediğini dile getiriyor.

Canlıların doğal yaşam alanlarının azaldığına, yeşil alanların yok olduğuna dikkat çeken Kürt ressam, alanların ışığını ve canlılığını yitirdiğini vurguluyor.

Kürt ressama göre gidebilecek, kaçabilecek hiçbir yerin kalmadığı bir dünya tasavvurunda hava, su, toprak, bitki, hayvan ve insan ortak bir zemininde buluşuyor.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv