Mardinli ressamdan ‘Park’ sergisi: Canlıların yaşam alanlarına dikkat çekiyor

MARDİN (K24)

Kızıltepeli ressam Şerif Kino, 1995'ten bu yana Mardin, Erzurum, İsveç’in başkenti Stockholm ve İstanbul’da çok sayıda kişisel ve karma sergi açtı.

Şerif Kino resimlerinin ilham kaynağı olarak Cervantes'in “Don Kişot” adlı eserini gösteriyor.

Mardin’de “Park” isimli bir sergi açan Şerif Kino, kent merkezlerindeki yeşil alanların park olarak kullanılmasına eleştirel bir perspektifle yaklaşmak istediğini dile getiriyor.

Canlıların doğal yaşam alanlarının azaldığına, yeşil alanların yok olduğuna dikkat çeken Kürt ressam, alanların ışığını ve canlılığını yitirdiğini vurguluyor.

Kürt ressama göre gidebilecek, kaçabilecek hiçbir yerin kalmadığı bir dünya tasavvurunda hava, su, toprak, bitki, hayvan ve insan ortak bir zemininde buluşuyor.