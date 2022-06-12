MSB duyurdu: Çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden “Pençe-Kilit Operasyonu” sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasında yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

MSB dün de el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını açıklamıştı.