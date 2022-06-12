Politika

MSB duyurdu: Çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralı

“Pençe-Kilit Operasyonu”nda Türk askerleri ile PKK’liler arasında çıkan çatışma sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan MSB Çatışma tsk PKK asker

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden “Pençe-Kilit Operasyonu” sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasında yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı. 

Açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

MSB dün de el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını açıklamıştı. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv