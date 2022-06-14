Bitcoin 24 bin doların altında: İşlemler durduruldu

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1,7 milyon müşterisi olan Celsius Network, "aşırı piyasa koşullarının" tüm para çekme, kripto takasları ve hesaplar arası transferleri geçici olarak durdurmaya zorladığını söyledi.

Şirket bir blog yazısında, "Varlıkları korumak için adımlar atarken, likiditeyi ve operasyonları istikrara kavuşturmak için tüm topluluğumuzun yararına bu gerekli eylemi yapıyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Pazartesi günü bitcoin ağındaki para çekme işlemlerini birkaç saatliğine askıya aldı.

Şirket yaptığı açıklamada, "Hala bekleyen Bitcoin (BTC) ağ çekimlerini işlemek için çalışıyoruz ve bunun önümüzdeki birkaç saat içinde tamamlanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Kripto para piyasası, pandemi patlamasının çökmesinden sonra son aylarda sert bir darbe aldı.

Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 15 değer kaybetti ve Coinbase verilerine göre, geçen yıl Kasım ayında 69 bin dolar civarında işlem gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 66 altına düştü.

Bitcoin Pazartesi günü 24 bin doların altına düştü ve kriptoyu Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine gönderdi.

En değerli ikinci dijital para olan Ethereum, yüzde 17 değer kaybetti ve kasım ayından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 75'ini kaybetti.