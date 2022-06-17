Politika

Biden: Bin Selman ile görüşmeyeceğim

Biden, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O da bu toplantının bir parçası olacak" dedi.
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ABD Joe Biden Muhammed bin Selman Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisinde ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" yanıtını verdi.

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Delaware'e giden Biden, uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin "Suudi Arabistan'a gittiğinizde (Gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle. Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" cevabını verdi.

Biden, Ukrayna'da kaçırıldığı iddia edilen 3 Amerikan vatandaşı hakkındaki bir soruya da, "Bu konu hakkında bilgilendirdim. Bu kişilerin nerede olduğunu bilmiyorum ama Amerikalılara tekrar hatırlatmak isterim ki şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil" cevabını verdi.

Beyaz Saray, Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği ve buradaki temasları kapsamında Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini duyurmuştu.

 

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