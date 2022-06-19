Politika

Afrin’de son durum: HTŞ bazı köyleri aldı, merkeze yaklaşıyor

Eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) mensuplarının, Afrin’nin bazı köylerini kontrol ettikleri ve kent merkezine yaklaştıkları bildirildi.
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kürdistan Afrin HTŞ köyler saldırı

HABER MERKEZİ             

K24’ün edindiği bilgilere göre; dün gece Rojava’nın Afrin kentinin doğu ve batısında HTŞ ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Feyleq El Şam grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından Cinderes kasabası, Dêrbelût, Dêwa, Til Silorê köylerinin kontrolünün HTŞ’ye geçtiği ve örgüt mensuplarının Xeweze ve Basût köylerine kadar geldiği belirtildi.

Feyleq El Şam grubunun çekildiği köylere yerleşen HTŞ mensuplarının, kontrol ettiği köylere güç takviye ettiği ve Afrin kent merkezine yönelme hazırlığı yaptığı kaydedildi.

Öte yandan Ahrar-üş Şam grubu, HTŞ’nin yardımıyla Afrin’in doğusunda bulunan ve kent merkezine 5 km uzaklıktaki Ayn Dara köyünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Dün gece yaşanan çatışmalarda grupların üyelerinin yanı sıra bazı sivillerin de öldürüldüğü bazılarının ise yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgedeki güçlerinin kentin çevresindeki noktalardan çekilerek merkezdeki üslerine çekildiği aktarıldı.

HTŞ yaptığı açıklamada Türkiye destekli grupların kontrolündeki bölgelere operasyon düzenleyeceğini açıkladı.

Açıklamada SMO’ya bağlı silahlı gruplardan silahlarını bırakmaları istendi.

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