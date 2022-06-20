Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

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Geçtiğimiz haftayı 17,30-17,32 civarında tamamlayan dolar kuru bu sabah 17.3555'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.

Euro ise 18,26'da yer alıyor.

Bu hafta piyasada Türkiye Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın ziyareti takip edilecek.

Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olarak görülen Muhammed bin Salman 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecek.

Fed geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. Fed'in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.