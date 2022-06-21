Nusaybinli aşçı et ve kuyruk yağından resim yapıyor

MARDİN (K24)

İpek Yolu'ndaki bir tesisin restoranında aşçı olarak çalışan 37 yaşındaki Ayaz'ın, küçük yaşta başlayan resme ilgisi devam ediyor.

Restoranda gün boyu müşteriler için yemek hazırlayan Ayaz, mutfakta arta kalan zamanında portre yapmaya karar verdi.

Bunun için elindeki malzemeleri değerlendirmek isteyen Ayaz, kırmızı et ve kuyruk yağı kullanarak portre yapmaya başladı.

Küçük küçük doğradığı kırmızı et ve kuyruk yağını fırça gibi kullandığı kürdanla, tuval olarak kullandığı tepside şekillendiren Ayaz, Dengbêj Şakiro gibi ünlü isimlerin portrelerini de yapıyor.

Yaklaşık 2 yıldır mutfaktaki boş zamanını hobisine ayıran Ayaz'ın yemekleri kadar yaptığı portreler de müşterilerden ilgi görüyor.

K24’e konuşan Orhan Ayaz, “Aşçı olduktan sonra yemek videoları çekiyordum, fakat çocukluğumdan bu yana aklım hep ressamlıktaydı. Okumaya imkanım yoktu. Kalem kullanmadan yeni bir teknik denemek istiyordum; çünkü kalemle herkes bir şeyler çizebilir. Ben de et ve kuyruk yağı ile resim yapmaya başladım” dedi.

Ayaz, “Başlangıçta hayvanların ve çiçeklerin resimlerini yapıyordum, ardından insan portreleri yapmaya ve bunları sosyal medyada paylaşmaya başladım. Paylaştıklarım beğeniliyordu” şeklinde konuştu.

Nusaybinli Ayaz, “Yaptığım resimler her et ile olmuyor. Örneğin koyun etiyle olmaz. Buzağı eti ya da bonfile ile yapmam gerekiyor. Kıyma ile olmuyor. Bıçakla eti eziyorum ve kuyruk yağı ile hazırlıyorum. Koyun eti ve kuyruk yağı beyaz olduğu için birbirine uymuyor” ifadelerini kullandı.