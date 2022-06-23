Sadr Hareketi üyelerinin yerine geçen yedek vekiller yemin etti

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu’nda düzenlenen olağanüstü oturumda istifa eden Sadr Hareketi üyesi vekillerin yerine geçen 64 yedek milletvekili yemin etti.

Vekiller yemin ederek görevine başlarken 9 sandalye boş kaldı

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın talebi üzerine 73 vekil istifa etmişti.

Milletvekillerinin istifalarının Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi tarafından onaylanmasının ardından bir yazılı açıklama daha yapan Sadr, hareketine bağlı tüm özel kurum ve kuruluşları kapattığını duyurmuştu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kurulmuştu.

Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr olmuştu.

Irak’ta siyasi koalisyonlar, seçimlerin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen halen yeni bir hükümeti kuramadı.