Politika

ABD'nin gönderdiği HIMARS füze sistemi Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanı, ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.
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dünya HIMARS sistemleri ABD Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HIMARS sistemleri, Ukrayna'ya ulaştı. Bunun için meslektaş ve dostum olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür ederim. Bu yaz Rus askerleri için sıcak olacak, bazıları için ise son olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Haziran'da Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladığını açıklamıştı. Söz konusu paket, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeriyor.

Orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS’nin, Rus ordusunu savaşta önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği ifade ediliyor.

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