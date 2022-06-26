Rusya yeniden temerrüde düşme tehlikesi yaşıyor

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Rusya'nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırısı ardından Batı ülkelerinin ağır yaptırımlarıyla karşılaşması, Moskova’yı küresel mali sistemden kopmasına yol açtı.

Reuters, Rusya’nın 40 milyar dolarlık tahviller için 100 milyon doları bulan faizleri ödemekte bir kez daha zorlandığını duyurdu.

Rusya, uzun zamandır temerrüde düşme tehlikesi yaşamadığını, yaptırımlar yüzünden tahvilleri elinde bulunduranlara paralarının faizlerini geri gönderemediği açıklamasını yapıyordu.

Rusya, Batı ülkelerini Moskova’yı yapay bir şekilde temerrüde sokma girişiminde bulunmakla suçluyor.

ABD Maliye Bakanlığı’nın Rusya'nın tahvil ödeme lisansının süresinin 25 Mayıs’ta iptal etmemesi üzerine Moskova Sovyet Devrimi’nden bu yana ilk kez tahvil ödemelerini yapamadığı için temerrüde düşme tehlikesi yaşadı.

İptal edilen lisans, Rusya'nın Amerikalı tahvil yatırımcılarına faiz ve ödeme yapmasına imkan tanıyordu.

Resmen temerrüde düşmek teorik olarak Rusya'nın uluslararası borç alamaması anlamına geliyor.

Zengin petrol ve gaz gelirleri sayesinde Rusya’nın dışarıdan borç alma ihtiyacı olmadığı göz önüne alındığında temerrüde düşmenin Rusya için sadece sembolik özelliği bulunuyor. Buna göre, temerrüt ileride Moskova’nın sadece borçlanma maliyetini artırma riski taşıyor.

Rusya’nın tahviller için ödemesi gereken faiz miktarı 100 milyon dolar için son ödeme tarihi 27 Mayıs’ta dolmuş, bundan sonra yasal hak olarak bir aylık son mühlet tanınmıştı. Bu son mühlet için süre ise pazar günü doldu.

Rusya Maliye Bakanlığı, faizlerle ilgili ödemeleri dolar ve euro cinsinden yaptığını ve artık yasal sorumluluğu kalmadığını duyurdu.

Bununla birlikte ödenen paraların sahiplerine zamanında ulaşamama riski bulunduğundan, temerrüt riskinin hala sürdüğü belirtiliyor.