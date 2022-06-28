Politika

Türkiye’den Rojava’ya SİHA saldırısı

Türkiye’nin bu sabah SİHA'larla Rojava’nın Derik ve Til Rifat kentlerine yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.
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kürdistan SİHA Rojava Derik saldırı

HABER MERKEZİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında Derik'in Xaneser köyünde Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (İHA) iki aracı hedef aldı. Saldırı sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırıda yaralanan sivillerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

SİHA’ların bu sabah Til Rifat kentinde de sivillere ait bir evi bombaladığı kaydedildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydan geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rojava’ya yönelik yeni askeri operasyon sinyalini vererek, “Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız” demişti.

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