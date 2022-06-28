Türkiye’den Rojava’ya SİHA saldırısı

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında Derik'in Xaneser köyünde Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (İHA) iki aracı hedef aldı. Saldırı sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırıda yaralanan sivillerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SİHA’ların bu sabah Til Rifat kentinde de sivillere ait bir evi bombaladığı kaydedildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydan geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rojava’ya yönelik yeni askeri operasyon sinyalini vererek, “Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız” demişti.