Politika

Anket: İttifakların oy oranlarında son durum

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı’nın oyu yüzde 40,2, Cumhur İttifakı’nın oyu 38,1 olarak ölçüldü.
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türkiye Seçim Anket İttifak

HABER MERKEZİ

MetroPOLL Araştırma “Türkiye’nin Nabzı” anketinin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Anket, 26 bölgede 28 ilde 11-15 Haziran’da 2123 kişi ile yapıldı.

Buna göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 32,8, CHP yüzde 23,6, İYİ Parti yüzde 16,6, HDP yüzde 12,5, MHP yüzde 5,3, Zafer Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,7, DEVA Partisi yüzde 1,6, Gelecek Partisi yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

Katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” diye sorulan araştırmada ‘kararsızlar’ yüzde 16,1 çıktı.

Anketi Twitter hesabından yorumlayan şirketin kurucusu Özer Sencar’ın aktardığına göre bu son yılların en düşük seviyesi.

Ankette kararsızlara mevcut partilerden birini tercih etmeleri istendiğinde sonuçlar ilk verilere hemen hemen paralel olarak ölçüldü.

 

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