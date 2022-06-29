Stoltenberg: Stratejik konseptte artık Rusya direkt tehdit

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden 32. NATO Zirvesi'nde yeni stratejik konseptin kabul edildiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor" dedi.

Madrid Stratejik Konsepti'nin Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü döneminde kabul edildiğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya, Avrupa'da barışı yıktı. NATO olarak doğu kanadımızdaki mevcudiyetimizi güçlendireceğiz ve birliklerimizi önceden belirlenmiş birimler ve yeni kapasitelere dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni stratejik konseptin Rusya'nın artık daha ciddi ve direkt bir tehdit olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden NATO Genel Sekreteri, "NATO, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk defa bu tip bir plan kabul ediyor. Bu, güvenlik açısından bir dönüm noktasıdır. 2010'da Lizbon'da kabul edilen stratejik konseptten çok daha farklı" dedi.

"Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek" diyen Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya ekonomik ve askeri yardımlarının devam edeceğini, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna'ya olan desteklerini bu şekilde gösterdiklerini" söyledi.

Stoltenberg, Almanya, Norveç gibi bazı ülkelerin Ukrayna'ya yeni askeri malzeme ve silah göndereceğini açıkladığını, diğer ülkelerin de benzer kararlar alacaklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, "Uzun bir savaş için hazırlıklı olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına ilişkin endişeleri olan Türkiye'nin dün bu ülkelerle birlikte imzaladığı üçlü muhtıraya da atıfta bulunan Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Buna Finlandiya ve İsveç de dahil" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "NATO'nun kapılarının açık olmaya devam ettiğini" vurguladı.