HAK-PAR Genel Başkanı: Kürt halkının temel taleplerini kararlıca savunuyoruz

DİYARBAKIR (K24)

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) 9. Olağan Kongresinin ardından genel başkanlığa seçilen Düzgün Kaplan ve yeni başkanlık kurulu üyeleri, Diyarbakır’da basınla bir araya geldi.

Burada konuşan Kaplan, HAK-PAR’ın kuruluşun sürecini anlattı.

Konuşmasında Kürt meselesine değinen Kaplan, ”Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt sorununun ancak iki halkın eşitliği temelinde federal bir tarzda çözümlenebileceğini, bunun da federal bir yapılanma ile mümkün olduğunu” ifadelerine yer verdi.

Kaplan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz HAK-PAR olarak Türkiye siyasetinin içinde debelendiği bu kutuplaştırma tiyatrosunun sadece bir rant kavgası olduğunu görüyor, Kürtlerin enerjilerini, toplumsal problemlerin çözümüne yönelik hiçbir somut projeleri bulunmayan Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nın iktidar çekişmesinde harcamak yerine, kendi temel istemleri çerçevesinde siyaset üretmek, örgütlenmek, meşru hak ve özgürlük taleplerini merkeze alıp seferber olmak için harcamaları gerektiğini düşünüyoruz. Biz Kürt halkının temel taleplerini kararlıca savunuyoruz. Temel mücadele yöntemi olarak barışçı siyasal yöntemleri seçmişiz. Şiddeti, terörü reddediyoruz.”

Aleviler ve kadın haklarına da değinen HAK-PAR Genel Başkanı, “Alevi halkının haklı taleplerini, kadın haklarını, emekçilerin haklarını, çevre sorunlarına çözümü, temel insan hak ve özgürlüklerini, AB standartlarında bir demokrasiyi içeren bir programa sahip. Biz HAK-PAR’ın halkımızın aradığı tek doğru seçenek olduğunu düşünüyor, onu daha güçlü daha kurumsal hale getirmek, geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Basınımızdan HAK-PAR’ı daha yakından izlemesini rica ediyoruz” dedi.