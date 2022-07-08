Biden: Putin’den hesap sormak için İngiltere’yle işbirliğimiz sürecek

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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok öncelikli konuda, tüm dünyadaki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla olduğu gibi İngiltere hükümeti ile de yakın işbirliğimizi sürdürmeyi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu işbirliğine Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin de dahil olduğunu belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de yaptıklarının hesabının sorulması için İngiltere ile işbirliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

"İNGİLTERE HALKIYLA ÖZEL İLİŞKİMİZ SÜRECEK"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın toplantısında, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "İngiltere halkıyla özel ilişkimiz sürecek, bu değişmeyecek" dedi.

Biden'ın geçen hafta Madrid'deki NATO Zirvesi'nde olduğunu anımsatan Jean-Pierre, "Biden'ın basın toplantısında söylediklerini hepiniz duydunuz. NATO ülkeleri bir kez daha Ukrayna'ya yardımı sürdüreceklerini söyledi. Bu değişmeyecek" diye konuştu.

Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.