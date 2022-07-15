Politika

Putin üst düzey bir yetkiliyi görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'i görevden aldı.
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kürdistan Yuriy Borisov Dmitriy Rogozin Rusya Putin

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin'in görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rogozin'den boşalan koltuğa Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov getirildi.

Rogozin, 24 Mayıs 2018'den bu yana Roscosmos Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

18 Mayıs 2018'den beri başbakan yardımcısı pozisyonunda bulunan 66 yaşındaki Borisov, endüstri, savunma sanayisi, sivil savunma, teknolojik ve nükleer denetim, GLONASS sistemi, dış ülkelerle askeri-teknik işbirliği konularında yetkiliydi.

Dmitriy Rogozin
Yuriy Borisov
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