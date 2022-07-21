Politika

Irak’tan Türkiye’ye resmi talep: Askerlerinizi çekin

Irak, Türkiye Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Türkiye'den bütün askeri güçlerini en kısa zamanda geri çekmesini istedi.
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Irak ırak Türkiye zaho saldırısı

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zaho saldırısının ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada bakanlığın, Güney'e Zaho bombardımanına ilişkin protesto notası verdiği ve Türk güçlerinin Irak topraklarından en kısa zamanda çekilmesini istediği aktarıldı.

Açıklamada Zaho saldırısının şiddetle kınandığı ve Ankara’dan ihlallere son vermesinin istendiği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin “Türkiye, Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemelidir" demişti.

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralanmıştı.

Irak makamları ve yetkilileri, saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar konuyu ele alma için toplanma kararı aldığını duyurdu.

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