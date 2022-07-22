Aynı anda hem Covid-19'a hem de maymun çiçeğine yakalandı

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NBC Bay Area'nın haberine göre San Francisco'da yaşayan Mitcho Thompson adlı kişi, geçen haziran sonunda kendisini bitkin hissetmesi sonrası yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını, daha sonra ise sırtında, bacaklarında, kollarında ve boynunda kırmızı lezyonlar fark ettiğini söyledi.

Thompson, "Doktor maymun çiçeği geçirdiğimden ve her ikisinin de bende olduğundan çok emindi. 'İkisini aynı anda geçirebilir miyim?' diye sorduğumda ise 'Evet' yanıtını verdi" dedi.

Virüsler nedeniyle çok ağır bir hastalık süreci geçirdiğini belirten Thompson, "Gerçekten hastaydım. En kötüsü de yataktan zar zor kalkarak ve bir bardak suyu bile zor içebildiğim andı" şeklinde konuştu.

Stanford Üniversitesi'nde tıp profesörü ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Dean Winslow, nadir de olsa bir kişinin aynı anda hem maymun çiçeği hem de Covid-19'a yakalanmasının mümkün olduğunu belirterek, "Bunun gerçekleşmesi kesinlikle imkansız değil. Bu sadece inanılmaz derecede kötü şans. Bunlar çok farklı virüsler” ifadelerini kullandı.