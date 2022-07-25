İran güçlerinden Komele Peşmergelerine pusu

ERBİL (K24)

İran Kürdistanı Emekçi Devrim Partisi (Komele), Urmiye kentinde bazı Peşmergelerinin İran güçlerince pusuya düşürülerek esir alındığını açıkladı.

Komele Merkez Komite Sekreteryası’ndan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde Urmiye’ye bağlı Somawbradost bölgesinde örgütleme çalışması için bulunan bir Komele Peşmerge timi, İran İslam Cumhuriyeti’nin baskıcı güçlerinin pususuna düşmüştür. Ne yazık ki bazı Peşmergeler esir alınmıştır.”

Olayla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşılacağı kaydedildi.