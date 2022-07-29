Macron ve Bin Selman İran’ı görüştü

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün bir araya gelen Macron ve Bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iklim krizi gibi küresel ve bölgesel sorunlarla mücadelede fikir alışverişinde bulunmayı arzuladıkları belirtildi.

Görüşmede küresel ısınmanın yanı sıra, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşması da ele alındı.

Macron’un, özellikle Ukrayna Savaşı sonrası Rus gazına bağımlılığı azaltma arayışında olan Avrupa ülkelerinin "enerji arzını çeşitlendirmek amacıyla Suudi Arabistan tarafından başlatılan koordinasyonu sürdürmesinin önemini" vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntı verilmezken Macron’un Suudi Arabistan’daki insan hakları meselelerine de değindiği kaydedildi.

Macron’un, 2018’de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden "sorumlu" tutulan Bin Selman ile görüşmesi özellikle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu.