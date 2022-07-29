Politika

Macron ve Bin Selman İran’ı görüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel ısınma, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşmasını ele aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Muhammed bin Selman Emmanuel Macron Suudi Arabistan Fransa

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün bir araya gelen Macron ve Bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iklim krizi gibi küresel ve bölgesel sorunlarla mücadelede fikir alışverişinde bulunmayı arzuladıkları belirtildi.

Görüşmede küresel ısınmanın yanı sıra, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşması da ele alındı.

Macron’un, özellikle Ukrayna Savaşı sonrası Rus gazına bağımlılığı azaltma arayışında olan Avrupa ülkelerinin "enerji arzını çeşitlendirmek amacıyla Suudi Arabistan tarafından başlatılan koordinasyonu sürdürmesinin önemini" vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntı verilmezken Macron’un Suudi Arabistan’daki insan hakları meselelerine de değindiği kaydedildi.

Macron’un, 2018’de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden "sorumlu" tutulan Bin Selman ile görüşmesi özellikle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv