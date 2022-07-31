Spor

Almanya Süper Kupası Bayern Münih’in

Bayern Münih, Almanya Süper Kupa finalinde Leipzig'i 5-3 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Bayern Münih Almanya Süper Kupası

HABER MERKEZİ

Almanya Süper Kupası, Leipzig'i 5-3 yenen Bayern Münih'in oldu.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadelede Bavyera temsilcisine 10'uncu şampiyonluğu getiren golleri Jamal Musiala, Sadio Mane, Benjamin Pavard, Serge Gnabry ve Leroy Sane attı.

Süper Kupa finalinde ilk kez boy gösterin Leipzig'in golleri ise Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku ve Dani Olmo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, yeni sezona kupayla başlarken Bavyera ekibi Almanya Süper Kupası'nı 9’uncu kez müzesine götürdü.

Bayern Münih, Bundesliga'da yeni sezona Eintracht Frankfurt deplasmanında başlayacak. Leipzig ise Stuttgart'a konuk olacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv