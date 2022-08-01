Maliki ve Hazali’den göstericiler Yeşil Bölge uyarısı

BAĞDAT (K24)

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, göstericilere Yeşil Bölge’ye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki yaptığı açıklamada, göstericilerden anayasayı ihlal etmemelerini isteyerek, “Çağrımızla gelip gösteri düzenlediğini için size teşekkür ediyorum” dedi.

Maliki, “Köprüden Yeşil Bölge’ye ilerlemeyin, güvenlik güçleriyle de karşı karşıya gelmeyin. Siz Irak’ın kurumlarını savunmak için gösteri düzenlediniz, emanetiniz yenine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali de, Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarından Yeşil Bölge’ye gitmemelerini istedi.

Göstericilere hitaben sesli bir mesaj yayınlayan Hazali, “Protestonuz hiçbir kişi ve gruba karşı değil, bilakis Irak hükümeti, parlamentosu ve halkı içindir” dedi.

Hazali sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sloganlarınız sadece Irak için olmalı. Kimsenin adını anmayın. Dini Merci sizi görüyor, siz onun evlatlarısınız. Irak’ın siyasi gerçeğini barışçıl gösterilerle değiştirin. Güvenlik güçlerine saldırıya izin vermeyin, Yeşil Bölge’ye de gitmeyin.”

KORDİNASYON ÇERÇEVESİ DE MEYDANA İNDİ

Koordinasyon Çerçevesi tarafından yapılan gösteri çağrısının ardından, bugün Bağdat’ın Cadiriye bölgesinde toplanan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Sadr yanlılarının parlamento eylemini kınayarak, ‘Maliki’ye evet’ sloganları attı.

Yeşil Bölge’ye giden Asma (Muallak) Köprü’ye doğru ilerleyen Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, hükümet binasına girmek istiyor.

Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Sadr yanlılarının parlamentoyu işlevsiz hale getirmesi gibi, hükümet binasını basarak, kabineyi işlevsiz hale getirmeyi planlıyor.

İran’a yakınlığıyla bilinen Koordinasyon Çerçevesi, Başbakan Mustafa Kazimi’yi Sadr yanlılarını desteklemekle suçluyor.

Öte yandan Kazimi’nin talimatı doğrultusunda istihbarat, anti terör, federal polis ve özel kuvvetler, hükümet binasının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.