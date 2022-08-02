Sadr Hareketi: Koordinasyon Çerçevesi protestolarda Haşdi Şabi’yi kullanıyor

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Mukteda es-Sadr’ın İletişim Ekibi Sorumlusu Udey Ezari yaptığı açıklamada, “Sadr yanlılarının gösteri ve grevinin Kazimi hükümetine destek vermekle ilgisi yoktur” ifadesini kullandı.

Koordinasyon Çerçevesi’nin silahlı gösterisini eleştiren Ezari, “Koordinasyon Çerçevesi’nin sivil taraftarı yok. Bu yüzden gösterilerde Haşdi Şabi mensuplarını kullanıyor. Bu da çatışma riskini doğuruyor ancak sivil bir savaşa asla müsaade etmeyeceğiz” diye belirtti.

Sadr yanlılarının Irak Parlamentosu’ndaki eylemi 4’üncü gününde devam ediyor.

Dün de Koordinasyon Çerçevesi Bağdat’ta karşı gösteri düzenledi.

Sadr Hareketi, Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’nin adaylığına karşı çıkarak, parlamento ve Federal Mahkeme’nin feshi ile anayasa ve rejim değişikliğini talep ediyor.