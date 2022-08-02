Politika

Sadr Hareketi: Koordinasyon Çerçevesi protestolarda Haşdi Şabi’yi kullanıyor

Sadr Hareketi, karşıt gösteri yapan Şii Koordinasyon Çerçevesi’ni protestolarda Haşdi Şabi’yi kullanmakla suçluyor.
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Irak Sadr Hareketi Koordinasyon Çerçevesi Irak

HABER MERKEZİ

Mukteda es-Sadr’ın İletişim Ekibi Sorumlusu Udey Ezari yaptığı açıklamada, “Sadr yanlılarının gösteri ve grevinin Kazimi hükümetine destek vermekle ilgisi yoktur” ifadesini kullandı.

Koordinasyon Çerçevesi’nin silahlı gösterisini eleştiren Ezari, “Koordinasyon Çerçevesi’nin sivil taraftarı yok. Bu yüzden gösterilerde Haşdi Şabi mensuplarını kullanıyor. Bu da çatışma riskini doğuruyor ancak sivil bir savaşa asla müsaade etmeyeceğiz” diye belirtti.

Sadr yanlılarının Irak Parlamentosu’ndaki eylemi 4’üncü gününde devam ediyor.

Dün de Koordinasyon Çerçevesi Bağdat’ta karşı gösteri düzenledi.

Sadr Hareketi, Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’nin adaylığına karşı çıkarak, parlamento ve Federal Mahkeme’nin feshi ile anayasa ve rejim değişikliğini talep ediyor.

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