Silahlı gruplar Afrin’de 4 kişiyi kaçırdı

AFRİN (K24)

K24’e konuşan Afrinli bir kaynak, “Askeri Polis” adlı silahlı grubun dün Cinderes kasabasında 4 kişiyi kaçırdığını söyledi.

Söz konusu kaynak, kaçırılanlar arasında bir kadının da olduğunu kaydetti.

Kaynağın verdiği bilgilere göre kaçırılanların isimleri şöyle: Nuru Muhammed Ali İso, İmad Mihemed Hemo, Mahmud Said Cesim Hemed ve İlham Mihemed Hasan.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.