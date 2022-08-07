Afrin’deki silahlı gruplar 5 kişiyi kaçırdı

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K24'e konuşan Afrin'den bir kaynak, "Liwa Al-Waqas" adlı silahlı grubun dün Cinderes yakınlarındaki Hekiche köyünden 5 kişiyi kaçırdığını söyledi.

Kaynak ayrıca, kaçırılan kişilerin Marwaniye köyü hapishanesine götürüldükleri ve burada işkence gördüklerini belirtti.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.