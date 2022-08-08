Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

HABER MERKEZİ

Geçen hafta tamamında önceki haftaya göre değişim göstermeyen dolar/TL yeni haftanın ilk işlemlerinde 17,95'in üzerini test ederken sonrasında 17,94 civarında dengelendi.

Euro/TL ise 18,29 TL’de yer alıyor.

Bu hafta Türkiye’de sanayi üretimi, cari denge, işsizlik gibi önemli veriler takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçen hafta işaret ettiği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezerv verileri de perşembe günü açıklanacak. Hazine üç tahvil ihalesi ile yurtiçinde bir dolar cinsi tahvil doğrudan satışı gerçekleştirecek, TCMB piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

Öncesinde bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

ABD’de Temmuz ayına ait tüketici enflasyonu verileri bu hafta çarşamba günü, üretici enflasyonu verileri de perşembe günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 8,7, üretici fiyat endeksinde de yıllık yüzde 10,4 artış açıklanması bekleniyor.