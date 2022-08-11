Kazimi: İktidarı devretmeye hazırız

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, iktidarı seçilmiş hükümete devretmeye hazır olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan seçimlerin ardından doğrudan siyasi bir krizle karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Kazimi, ülkedeki siyasi sorunların çözümü için siyasi liderlerin ulus uğruna taviz vermeleri gerektiğini ifade etti.

Yaşanan siyasi krizin çözülmesi gerektiğini ve en iyi çözümün siyasi liderlerin diyaloğu ve taviz vermesi olduğunu belirten Kazimi, “Bu hükümetin sorunun nedeni olduğunun söylenmesi yanlış, çünkü başından beri iktidarı seçilmiş hükümete devretmeye hazır olduğumuzu açıkladık” dedi.

Kazimi, siyasi tarafların ittifakı halinde görevden çekilmeye hazır olduklarını bildirdi.