Bilim insanları: Su, Dünya’ya asteroitlerce getirilmiş olabilir

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2020 yılında Ryugu asteroidinden dünyaya geri getirilen materyali inceleyen araştırmacılar, yaşamın kökenine ve evrenin oluşumuna ışık tutma arayışında.

5.4 gramlık bu kaya ve toz, gök cismine inip örnek toplamış olan Hayabusa-2 adlı bir Japon uzay sondası tarafından toplandı.

Materyalle ilgili çalışmalar yayınlanmaya başlandı ve Haziran ayında bir grup araştırmacı, Dünya'daki yaşamın yapı taşları olan amino asitlerin uzayda oluşmuş olabileceğini gösteren organik madde bulduklarını söyledi.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir makalede, Ryugu örneklerinin milyarlarca yıl önce Dünya'da okyanusların nasıl ortaya çıktığına dair gizemi aydınlatabilecek ipuçları taşıdığı anlatılıyor.

Çalışmada "Organik açıdan zengin C-tipi asteroitler Dünya'nın ana su kaynaklarından biri olabilir" deniliyor.

KAYNAK GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞI OLABİLİR

Bilim insanları, bu tür maddelerin kaynağının muhtemelen "Güneş Sistemi dışından" gelmiş olduğunu düşünüyor, ancak "Dünya'nın ilk dönemlerinde gelmiş olabilecek tek organik madde kaynağının bu olma ihtimalinin de düşük olduğuna" inanılıyor.

Hayabusa-2, 2014 yılında, yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu göreviyle fırlatıldı ve iki yıl önce, numuneyi içeren bir kapsülü bırakmak için Dünya'nın yörüngesine geri döndü.