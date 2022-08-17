KDP-S’li Hemo: Ankara ve Şam birbirine inanmaz

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K24 haber bültenine bağlanan Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) Politbüro Üyesi Abdulbasit Hemo, Suriye’deki durum ve Türkiye’nin Suriye’deki rejimle normalleşme açıklamalarıve Suriye’deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye krizinin 11’inci yılında olduğunu hatırlatan Abdulbasit Hemo, bu süreçte uluslararası alandaki tavırlarda birçok değişik olduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte Kürtlerin önünde iki seçenek olduğunu belirte Hemo, şu ifadeleri kullandı:

“2012’de Katar’da Suriye muhalefeti oluşurken özellikle Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) 122 devlet buna destek vererek, bunun Suriye halkını temsil ettiğini belirtti. Kürtlerin önünde ise iki seçenek vardı. Ya muhalefetin ya da rejimin yanında yer alacaktı. Biz de 50 yıldır halkımızın meşru hakları için mücadele eden Kürtler olarak, bunun için hiçbir adım atmayan hükümet ve rejimi değil muhalefeti seçtik. Ve muhalefet Kürtlerin haklarını içeren bir belgeyi imzaladı.”

Krizin uzamasıyla birçok ülkenin tavır değiştirerek Suriye halkını desteklemekten vazgeçtiğini ifade eden Hemo, “Astana ve Soçi süreçleri giderek güçlendi. Biz Kürtler de coğrafik olarak ve uluslararası tavırlara göe halkımızın haklarını savunmak zorundayız” dedi.

KDP-S’li yetkili,Kürtlerin geleceği ve Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki normalleşme söylemleriyle ilgili, “Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Suriye muhalefeti içinde özel bir yere sahip. ABD ve Rusya ile ilişkileri var. ENKS’nin Kürtlerin ve Arapların kanında eli yok. ENKS’nin SMDK’daki diplomasi ve müzakerelerde belirgin bir rolü var” ifadelerini kullandı.

“Suriye krizi uluslararası bir kriz ve Kürt meselesinin çözümü ve Suriye krizinin çözümüyle beraber görülüyor” diyen Hemo, “Biz de Kürt meselesinin çözümü ve Suriye krizinin çözümü dışında görmüyoruz. Kürtler olarak güçlü bir şekilde destek görmezsek amaçlarımıza ulaşamayız. Önemli olan slogan atmak değil, haklarımız koruma yolunda dostlar edinmektir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Suriye’deki rejimle normalleşme açıklamalarına değinen KDP-S’li Hemo, şunları kaydetti:

“Rusya, Türkiye ve Suriye rejiminin yakınlaşmasını ve Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) de Kandil ve İran aracalığıla Suriye ordusuna dahil etmek istiyor. Ancak şu anda yapılan açıklamaların tatiksel olduğunu düşünüyorum çünkü aralarındaki çelişkiler derin. Türkiye tarafından yapılan açıklamalar daha çok iç kamuoyuna yönelik ve gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgilidir. Ankara ve Şam birbirine inanmaz.”

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