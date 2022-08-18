Bozdağ’dan İsveç’e tepki: Adi suçluları iade ederek sözlerini yerine getirmiş sayılmazlar

HABER MERKEZİ

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Milliyet gazetesine verdiği bir söyleşide İsveç’in Türkiye’ye iade sürecinde yeterli adım atmadığını söyledi ve bu durumu eleştirdi.

Bozdağ, Türkiye’nin taleplerinin karşılanmaya başlanıp başlanmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Türkiye’ye adi suçluları iade ederek, sözlerini yerine getirdiklerine inandıracaklarını düşünüyorlarsa, Türkiye’nin bu konulara inanmayacağını; devlet tecrübesi ve birikimiyle bunun ne anlama geldiğini onlardan bin defa daha iyi bildiğini bilmelerinde fayda var. Kimse Türkiye’yi test etmesin.”

İsveç bu ay, Türkiye’de dolandırıcılık suçundan 14 yıl 7 ay ceza almış Okan Kale’yi Türkiye’ye iade etmeye karar vermişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olma talepleri, “PKK’lilerin iade edilmediği” gerekçesiyle Türkiye’nin engeline takılmış, daha sonra bu iki ülke bir muhtıra imzalamıştı.

Muhtırada bu iki ülkenin iade konusundaki yükümlülüğü şöyle aktarılmıştı:

“Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye’yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır.”

Buna göre bu iki ülke Türkiye’nin taleplerinin Avrupa İade Sözleşmesi’ne uygun olmadığını düşünürse, Türkiye’ye herhangi bir iade yapmak zorunda değil.

Fakat İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için TBMM’nin de onayı gerekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke bu konuda bir adım atmazsa TBMM’nin onay vermeyeceğini söylemişti.

Bu ay sonunda üç ülkeden temsilciler bir araya gelerek Türkiye’nin taleplerinin ne durumda olduğunu inceleyecek.