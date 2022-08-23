Politika

Dugina'nın öldürülmesi: Zelenskiy suçlamaları reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddederek "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil" dedi.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Darya Dugina suikast Rusya

HABER MERKEZİ

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil" ifadesini kullandı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.

 

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