Politika

Başbakan ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

Görüşmede, göreve başlamasından ötürü ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu’nu tebrik eden Başbakan, başarı dileklerini iletti.
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kürdistan Mesrur Barzani Irvin Hicks Jr ABD

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, göreve başlamasından ötürü ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu’nu tebrik eden Başbakan, başarı dileklerini iletti.

ABD’nin devam eden desteklerinden ötürü teşekkür eden Başbakan, ikili ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasını istediklerini söyledi.

ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. ise, Kürdistan Bölgesi’nde göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile tüm alanlarda ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede, hükümetin reform adımları, ekonomik çeşitlilik, yatırıma önem verme ve özel sektörü destekleme konuları da ele alındı.

 

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