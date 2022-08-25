İbrahim Tatlıses kaza geçirdi
HABER MERKEZİ
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı.
Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.
Hastaneye götürülen Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle acil servise alındı.