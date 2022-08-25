Yaşam

İbrahim Tatlıses kaza geçirdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı.
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İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses
türkiye İbrahim Tatlıses Trafik kazası bodrum

HABER MERKEZİ

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı.

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.

Hastaneye götürülen Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle acil servise alındı.

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