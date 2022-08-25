UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, kura çekimiyle belli oldu.

Geçen sefer Real Madrid'in şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gruplarda yer alan takımlar şöyle;

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Inter

V. Plzen

D GRUBU

E. Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

R. Madrid

Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

M. City

Sevilla

B. Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.