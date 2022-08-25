UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, kura çekimiyle belli oldu.
Geçen sefer Real Madrid'in şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gruplarda yer alan takımlar şöyle;
A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
Rangers
B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge
C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Inter
V. Plzen
D GRUBU
E. Frankfurt
Tottenham
Sporting
Marsilya
E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb
F GRUBU
R. Madrid
Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic
G GRUBU
M. City
Sevilla
B. Dortmund
Kopenhag
H GRUBU
PSG
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa
İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.