Kaftancıoğlu: Vatandaş yargıya olan güvenini kaybetti

İSTANBUL (K24)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘80 Günde Devr-i Alem’ kampanyası öbek örgütlenmesi çalışmalarına ilişkin ara bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında 80 Günde Devr-i Alem kampanyası kapsamında çalışmaların devam ettiğini ve ev ziyaretlerinin yüzde 50’sinin tamamlandığını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘’Eskiden zenginler vardı, fakirler vardı. Bir de orta direk vardı. Artık İstanbul'da da ne yazık ki orta direk denilen orta gelir seviyesine sahip kimse kalmamış. Yoksullar var. Artık nitelikli yoksullar oluşmuş. Bir de bir avuç zengin kalmış, bir avuç. Yani öyle zenginleşen, eğitimiyle, çalışmasıyla, üretimiyle zenginleşen de kalmamış İstanbul'da’’ dedi.

İstanbul’da nitelikli yoksullar oluştuğunun altını çizen Kaftancıoğlu, ev ziyaretleri sırasında karşılaştığı üniversite mezunu bir gencin paylaştıklarını şu şekilde aktardı, "Ben hem ailemin çabalarını karşılıksız bırakmamanın sevinci hem de geleceğe dair büyük umutla okula başladım. Zamanında bitirdim. Gel gör ki ilk iş görüşmelerinden itibaren eğitimim hem benim hem de ailem için hayal kırıklığına dönüştü. Bir süre işsiz kaldım. Ailemden destek almak tarifi zor bir düzeyde zoruma gidiyordu. Sonrasında iş bulup işsizliği geride bıraktım. Fakat şimdi okumuş Beklenen hiçbir şeyi karşılayamıyorum. Kıyafetlerimi alırken zorlanıyorum. Geçtim evi arabayı, dünyayı gezmeyi, babam en azından tatilde köyüne gidiyordu. Ben tatile bile gidemiyorum. Seçme hakkım olsa şu an bir Avrupa ülkesinde garson olmayı Türkiye'de bir avukat bey olmayı tercih ederim. ‘İşte yoksulluğun anlatıldığı kelimeler’’’ şeklinde konuştu.

’VATANDAŞ İSTANBUL’A YABANCI’

Hane ziyaretleri sırasında kapıları çaldıklarında yabancı uyruklularla da karşılaştıklarını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da yaşayan vatandaşların işsizlik konusunda bu kesime öfke yönlendirdiğini basın mensuplarına iletirken şunları söyledi, ‘’ Anlamak lazım bu öfkeyi. Çünkü eve gidiyoruz, kapıyı çalıyoruz. ‘Ben asgari ücrete iş bulamıyorum. Çünkü asgari ücretin yarısına Suriyelileri çalıştırıyorlar’ diyor. Kapıyı çalmışız bir kadın. Restoranda bulaşıkçılık yapıyordum. İşimi de iyi yapıyordum. Eşim hasta. Başka gelir kaynağımız yok. Ama benden daha ucuza bir Suriyeli iş alındı’ diyor. Vatandaş bu konuda ve bu derece İstanbul'a yabancı, sığınmacı göçmen bulunması ve kendi acı gerçekliğinin sorumlusu olarak görmesi nedeniyle şikayet ettiği ve yaşadığı gerçekliği düşündüğümüzde haklı olduğu hususlar var” dedi.

’VATANDAŞ YARGIYA OLAN GÜVENİNİ TAMAMEN KAYBETMİŞ’

Şarkıcı Gülşen’in hapse atılmasıyla ilgili sorulan soruya ise Kaftancıoğlu şu şekilde cevap verdi:

‘’Bir kere vatandaş hakikaten kimin ne giydiğiyle hiç ilgilenmiyor ama sahada karşılaştığımız bir şey vardı. Vatandaş artık yargıya olan güvenin de o kadar kaybetmiş ki sohbetlerde bu da karşımıza çıkıyordu. Sokakta belki de adliyeyle hiç işi olmamış olmayacak bir kadın ya da bir erkek evde niye yargıya güvenini kaybetsin? Sadece Canan Kaftancıoğlu hukuksuz yere on yıl ceza verildiği için olmasa gerek. İşte vatandaş yargıya olan güvenini Gülşen’in bu şekilde hukuksuz tutuklanmasına tepki gösterdiği için de kaybediyor” dedi.

K24 muhabirinin, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul’da öğrenciler için barınma sorunun başlayacağına değinip, CHP ve İBB’nin konuyla ilgili çalışmasının olup olmadığına ilişkin soruya ise Kaftancıoğlu, öğrencilere İBB aracılığıyla katkı sunabildiklerini kaydederek, CHP Genel Başkanı’nın belediyelere hızlı bir şekilde yurt açmaları için talimat verdiği bildirdi.