Politika

Afrin’de 7 kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı

Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentinde 7 sivili kaçırdığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava Afrin Silahlı gruplar Kaçırma

AFRİN (K24)

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Afrin’in Şeranê ve Şêrewa ilçelerine bağlı köylerden 7 kişinin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Hak örgütü, kaçırılan sivil Kürtlerin farklı suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ve akıbetlerinin bilinmediğini vurguladı.

Ayrıca Şerane’ye bağlı köyden kaçırılan bir vatandaşın daha önce de kaçırıldığı ve fidye karşılığı serbest bırakıldığı öğrenildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv