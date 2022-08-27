Afrin’de 7 kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı

AFRİN (K24)

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Afrin’in Şeranê ve Şêrewa ilçelerine bağlı köylerden 7 kişinin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Hak örgütü, kaçırılan sivil Kürtlerin farklı suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ve akıbetlerinin bilinmediğini vurguladı.

Ayrıca Şerane’ye bağlı köyden kaçırılan bir vatandaşın daha önce de kaçırıldığı ve fidye karşılığı serbest bırakıldığı öğrenildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.