Politika

Amiri’den silah kullanmama ve müzakereye başlama çağrısı

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Irak'taki mevcut durum ve Bağdat'taki gösteriler hakkında yazılı açıklama yaptı.
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Irak Hadi Amiri Mustafa Kazimi Sadr Hareketi

HABER MERKEZİ

Irak’ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, siyasi partilere silah kullanmama ve müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Irak'taki mevcut durum ve Bağdat'taki gösteriler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sükunet çağrısı yapan Amiri, “Tüm oğullarımı silah kullanmayı bırakmaya çağırıyorum. Çünkü silah çözüm değildir ve kardeşler arasında diyalog ve anlayış dışında bir çözüm yoktur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Sadr ve Amiri’nin tutunu övdü.

Twitter hesabından açıklama yapan Kazimi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın şiddete son verilmesi çağrısı ile Amiri’nin sükunet çağrısını takdir ettiğini belirtti.

Kazimi, tüm tarafları Irak vatandaşlarının kanını korumak için ulusal sorumluluk almaya çağırdı.

 

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